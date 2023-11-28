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مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة للجزيرة: قطاع غزة يحتاج إلى ألف شاحنة مساعدات يوميا للتعافي

Lebanon 24
28-11-2023 | 04:32
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