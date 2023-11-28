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المتحدث باسم الخارجية القطرية: تمديد الهدنة في قطاع غزة يومين إضافيين سيتم بنفس الشروط السابقة

Lebanon 24
28-11-2023 | 05:10
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