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حركة حماس تدعو إلى تصعيد الفعاليات الجماهيرية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني رفضاً للعدوان ودعماً لحقه بالحرية

Lebanon 24
28-11-2023 | 05:15
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