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قطر: تركيزنا ينصب على تمديد هدنة على أساس قدرة حماس على إطلاق سراح 10 رهائن يوميا

Lebanon 24
28-11-2023 | 05:39
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