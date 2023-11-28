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"رويترز": رئيسا الموساد والمخابرات الأميركية يجتمعان مع رئيس الوزراء القطري في الدوحة لبحث تمديد الهدنة في غزة

Lebanon 24
28-11-2023 | 06:43
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