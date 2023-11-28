Advertisement

أخبار عاجلة

بوتين لعباس: إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة شرط أساسي للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية

Lebanon 24
28-11-2023 | 06:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دولة الإمارات تؤكد ضرورة العودة للمفاوضات لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
28/11/2023 15:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24
اردوغان: لا مفرّ من حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967
lebanon 24
28/11/2023 15:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادي بحركة حماس أسامة حمدان: نخوض معركة الأمة نسعى فيها للتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
lebanon 24
28/11/2023 15:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: الولايات المتحدة مسؤولة عن المذبحة التي تعرض لها الفلسطينيون والحل إقامة دولة فلسطينية
lebanon 24
28/11/2023 15:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:17 | 2023-11-28
08:09 | 2023-11-28
08:09 | 2023-11-28
07:52 | 2023-11-28
07:46 | 2023-11-28
07:44 | 2023-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24