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واشنطن بوست عن مصادر مطلعة: مدير CIA وصل إلى قطر لعقد اجتماعات للتوصل لصفقة موسعة بين إسرائيل وحماس

Lebanon 24
28-11-2023 | 07:00
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