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الأمين العام للناتو: نثق في أن الولايات المتحدة ستستمر في تسليح أوكرانيا (العربية)

Lebanon 24
28-11-2023 | 07:25
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