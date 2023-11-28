الجيش الإسرائيلي أعلن أن سلاح المدفعية أطلق أكثر من 100 ألف قذيفة منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الاول منها 90 ألفاً نحو قطاع غزة و10 آلاف نحو لبنان وسوريا

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