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مسيرة شعبية في تل أبيب تطالب بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس (الحرة)

Lebanon 24
28-11-2023 | 08:09
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