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كتائب القسام: نتيجة لخرق واضح من العدو لاتفاق التهدئة حدث احتكاك ميداني شمال غزة وتعامل مجاهدونا مع هذا الخرق (الجزيرة)
Lebanon 24
28-11-2023
|
08:17
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