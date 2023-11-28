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رئيس الأركان الإسرائيلي: سنتعرض للمساءلة لو كان هجوم 7 تشرين الاول نتيجة فشلنا

Lebanon 24
28-11-2023 | 09:07
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