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رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي: نستغل أيام الهدنة للاستعداد ووضع الخطط لاستكمال القتال من أجل تفكيك حماس
Lebanon 24
28-11-2023
|
09:26
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