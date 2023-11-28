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ماكرون لميقاتي: تهيئة الظروف المناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة عمل أمر ملّح، ولودريان يواصل العمل في هذا الاتجاه

Lebanon 24
28-11-2023 | 10:43
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