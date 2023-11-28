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ماكرون: امتداد رقعة الصراع إلى لبنان سيكون له عواقب وخيمة على لبنان وشعبه، وفرنسا لديها مسؤولية فريدة تترجمها بشكل خاص من خلال اليونيفيل

Lebanon 24
28-11-2023 | 10:45
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