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الرئيس الفرنسي لميقاتي:يجب ألا يستخدم أي طرف الاراضي اللبنانية بشكل يتعارض مع مصالحه السيادية وعلينا اليوم تجنب الأسوأ

Lebanon 24
28-11-2023 | 10:45
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