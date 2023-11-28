Advertisement

أخبار عاجلة

ماكرون: أكدت لرئيس الوزراء الاسرائيلي الاهتمام الذي نوليه للبنان وأعربت له عن قلقي ازاء مخاطر التصعيد وامتداد الصراع الى لبنان

Lebanon 24
28-11-2023 | 10:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماكرون في رسالة لميقاتي: فرنسا تضاعف جهودها لتعزيز استقرار لبنان وامتداد رقعة الصراع إلى لبنان سيكون له عواقب وخيمة
lebanon 24
28/11/2023 21:11:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن أكّد أهمية احترام مصالح الشعب اللبناني الذي سيتأثر بانجرار لبنان إلى الصراع
lebanon 24
28/11/2023 21:11:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي في مستهل الجلسة: واصلت اجراء الاتصالات واللقاءات الديبلوماسية لشرح الموقف اللبناني ومطالبة الدول الصديقة بالضغط لمنع التعديات الاسرائيلية وامتداد النيران الى الداخل
lebanon 24
28/11/2023 21:11:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء: لمست تفهما للمخاوف اللبنانية ووعدا باستمرار السعي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية
lebanon 24
28/11/2023 21:11:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:09 | 2023-11-28
13:57 | 2023-11-28
13:53 | 2023-11-28
13:36 | 2023-11-28
13:35 | 2023-11-28
13:28 | 2023-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24