Advertisement

أخبار عاجلة

بوتين: أيّ تدخّل خارجي في بلادنا سنعتبره عملاً عدوانياً وسيتمّ الردّ عليه

Lebanon 24
28-11-2023 | 11:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: إن لم يحصل وقفٌ مستدام لإطلاق النار فستسُوء الأمور والمنطقة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب
lebanon 24
28/11/2023 21:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: إن كانت "حماس" في حاجة إلى الوقود فعليها أن تقبل بما توفره إسرائيل من وقود (الجزيرة)
lebanon 24
28/11/2023 21:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لواشنطن بوست: الوقف المؤقت خطوة إيجابية نأمل أن نبني عليها في الأيام المقبلة (الجزيرة)
lebanon 24
28/11/2023 21:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: من يرغب في عدم توسيع الحرب عليه الضغط على "إسرائيل" لوقف حربها على غزة
lebanon 24
28/11/2023 21:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:09 | 2023-11-28
13:57 | 2023-11-28
13:53 | 2023-11-28
13:36 | 2023-11-28
13:35 | 2023-11-28
13:28 | 2023-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24