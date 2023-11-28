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الأمين العام لـ"الناتو": الوضع في غزة مختلف عن أوكرانيا فهي لم تُهاجم روسيا ولديها الحقّ في الدفاع عن نفسها

Lebanon 24
28-11-2023 | 11:30
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