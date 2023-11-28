Advertisement

أخبار عاجلة

الرياض تفوز باستضافة "إكسبو 2030" من الجولة الأولى للتصويت بـ119 صوتًا

Lebanon 24
28-11-2023 | 11:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ولي العهد السعودي: فوز المملكة باستضافة "إكسبو 2030" يأتي للثقة الدولية التي تحظى بها
lebanon 24
28/11/2023 21:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: أسيرة إسرائيلية أطلق سراحها من أسر "حماس" قالت إن يحيى السنوار التقى الاسرى في الأيام الأولى للحرب وتحدث معهم بالعبرية
lebanon 24
28/11/2023 21:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مُمثلاً لبنان.. نصار يُؤيد إستضافة السعوديّة لـ"إكسبو 2030"
lebanon 24
28/11/2023 21:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هي الأولى من نوعها... بماذا قصف "الحزب" قيادة المنطقة الشماليّة الإسرائيليّة؟
lebanon 24
28/11/2023 21:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:09 | 2023-11-28
13:57 | 2023-11-28
13:53 | 2023-11-28
13:36 | 2023-11-28
13:35 | 2023-11-28
13:28 | 2023-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24