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الأمين العام لـ"الناتو": على إيران عدم تأجيج الأوضاع وأن تكبح جماح "حماس" و"حزب الله"

Lebanon 24
28-11-2023 | 12:22
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