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"حماس": ندعو إيلون ماسك لزيارة غزة لرؤية حجم الدمار الذي لحق بالقطاع نتيجة القصف الإسرائيلي

Lebanon 24
28-11-2023 | 12:40
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