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"سكاي نيوز" نقلا عن مصدر إسرائيلي: هناك طروحات للوصول إلى 10 أيام من الهدنة لكن هذا غير مؤكد لأن الثمن الذي تطلبه "حماس" مقابل إطلاق سراح رجال وجنود مرتفع جدا

Lebanon 24
28-11-2023 | 12:51
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