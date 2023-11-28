"سكاي نيوز" نقلا عن مصدر إسرائيلي: هناك طروحات للوصول إلى 10 أيام من الهدنة لكن هذا غير مؤكد لأن الثمن الذي تطلبه "حماس" مقابل إطلاق سراح رجال وجنود مرتفع جدا

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