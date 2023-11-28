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سيارات الصليب الأحمر تنقل 10 محتجزين لدى حركة "حماس" إلى الجانب المصري عبر معبر رفح (سكاي نيوز)
Lebanon 24
28-11-2023
|
13:35
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