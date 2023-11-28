Advertisement

أخبار عاجلة

الفاتيكان: البابا فرنسيس ألغى رحلته إلى دبي للمشاركة في مؤتمر "كوب28"

Lebanon 24
28-11-2023 | 13:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البابا فرنسيس يحث على الحوار لتجنب تشكّل "جبل من الموتى" في الشرق الأوسط (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
28/11/2023 23:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا فرنسيس: لاحترام حقوق الإنسان "قبل أي شيء في غزة"
lebanon 24
28/11/2023 23:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا فرنسيس يعرب عن القلق الشديد من "الحصار الكامل" على الفلسطينيين في غزة
lebanon 24
28/11/2023 23:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا فرنسيس يدعو إلى وقف "الهجمات المسلحة" في إسرائيل
lebanon 24
28/11/2023 23:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:31 | 2023-11-28
16:21 | 2023-11-28
15:51 | 2023-11-28
15:40 | 2023-11-28
14:52 | 2023-11-28
14:47 | 2023-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24