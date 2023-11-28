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أخبار عاجلة
الفاتيكان: البابا فرنسيس ألغى رحلته إلى دبي للمشاركة في مؤتمر "كوب28"
Lebanon 24
28-11-2023
|
13:57
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