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إصابة فلسطيني بجروح خطيرة برصاص القوات الإسرائيليّة في مخيّم العروب جنوبي الخليل (الجزيرة)

Lebanon 24
28-11-2023 | 14:18
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