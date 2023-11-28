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المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة لـ"الجزيرة": فرنسا تُدين هجوم 7 تشرين الأول وتعتبره هجوما إرهابيا

Lebanon 24
28-11-2023 | 15:40
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