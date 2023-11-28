Advertisement

أخبار عاجلة

عضو المجلس الحربي في إسرائيل بيني غانتس: نستعد للمراحل القادمة من الحرب ولتوسيع المناورة في غزة

Lebanon 24
28-11-2023 | 16:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بحضور وزير الدفاع وعضو المجلس الحربي بيني غانتس
lebanon 24
29/11/2023 01:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن القناة 12 الإسرائيلية: المجلس الحربي المصغر التابع للحكومة الإسرائيلية ينعقد من جديد هذا المساء
lebanon 24
29/11/2023 01:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس يقول إنه أبلغ نتنياهو استعداده للانضمام للحكومة للمساعدة في إدارة الحرب
lebanon 24
29/11/2023 01:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تُهدّد رغم الهدنة: نستعدّ للمرحلة التالية من الحرب ضد غزة!
lebanon 24
29/11/2023 01:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:39 | 2023-11-28
18:31 | 2023-11-28
18:30 | 2023-11-28
18:29 | 2023-11-28
18:22 | 2023-11-28
18:20 | 2023-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24