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مدير الطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني ل"الجزيرة": الاشتباكات وأنشطة القناصة تعرقل عمل الفرق الطبية بجنين

Lebanon 24
28-11-2023 | 17:38
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