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الحكومة الإسرائيلية: سنواصل جهودنا للإفراج عن جميع المحتجزين لدى حماس

Lebanon 24
28-11-2023 | 17:41
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