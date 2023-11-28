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مدير عام وزارة الصحة في جنين ل"الجزيرة": قوات الاحتلال تعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين
Lebanon 24
28-11-2023
|
17:59
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