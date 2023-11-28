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جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين

Lebanon 24
28-11-2023 | 18:18
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