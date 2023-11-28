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مواجهات عنيفة خلال اقتحام قوات إسرائيلية مخيمي عين السلطان وعقبة جبر بالضفة

Lebanon 24
28-11-2023 | 18:31
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