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مصدر لـ CNN: إذا أفرجت حماس عن 10 اليوم كما هو مخطط يمكن تمديد الهدنة ليوم آخر

Lebanon 24
28-11-2023 | 23:16
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