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إعلام فلسطيني: زوارق إسرائيلية تستهدف بالقذائف غرب محافظتي خان يونس والوسطى في غزة
Lebanon 24
28-11-2023
|
23:32
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