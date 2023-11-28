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منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض: نريد إطلاق سراح جميع الرهائن ونؤيد تمديد الهدنة في غزة لفترات أكثر إذا كان ذلك ممكنا

Lebanon 24
28-11-2023 | 23:33
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