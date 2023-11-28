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إعلام فلسطيني: سماع دوي انفجار في جنين بالضفة مع استمرار العمليات الإسرائيلية

Lebanon 24
28-11-2023 | 23:37
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