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رويترز: تركيا تجمّد أصول 82 منظمة وشخصا بتهمة صلتهم بحزب العمال الكردستاني

Lebanon 24
29-11-2023 | 02:09
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