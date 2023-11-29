Advertisement

أخبار عاجلة

أوكرانيا تعلن إسقاط 21 طائرة روسية مسيّرة خلال هجمات ليلية

Lebanon 24
29-11-2023 | 02:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوكرانيا تعلن إسقاط أكثر من 20 مسيّرة هجومية وصاروخا خلال الليل (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
29/11/2023 12:50:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: روسيا أطلقت أكثر من 70 طائرة مسيّرة من طراز "شاهد" في أوكرانيا خلال الليل وأُسقط معظمها وهذا الهجوم إرهاب متعمّد
lebanon 24
29/11/2023 12:50:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 16 طائرة أوكرانية مسيّرة فوق شبه جزيرة القرم ومنطقة فولغوغراد (الشرق)
lebanon 24
29/11/2023 12:50:52 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الأوكرانية تعلن إسقاط 9 من أصل 10 طائرات مسيّرة روسية كانت تستهدف مواقع في البلاد (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
29/11/2023 12:50:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:43 | 2023-11-29
05:36 | 2023-11-29
05:31 | 2023-11-29
05:20 | 2023-11-29
05:19 | 2023-11-29
05:17 | 2023-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24