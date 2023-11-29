Advertisement

أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى فتح المعابر البرية لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة

Lebanon 24
29-11-2023 | 03:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي : رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة للوقوف على حقيقة عرقلة إسرائيل لدخول المساعدات
lebanon 24
29/11/2023 12:46:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ديمقراطيون يدعون بايدن لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزّة
lebanon 24
29/11/2023 12:46:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسودة بيان القمة الأوروبية: زعماء الاتحاد يدعون إلى إقامة ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة (الجزيرة)
lebanon 24
29/11/2023 12:46:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: إسرائيل تعدت حدود الدفاع عن النفس
lebanon 24
29/11/2023 12:46:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:43 | 2023-11-29
05:36 | 2023-11-29
05:31 | 2023-11-29
05:20 | 2023-11-29
05:19 | 2023-11-29
05:17 | 2023-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24