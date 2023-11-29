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رئيس مؤتمر الأطراف "كوب 28": جميع القطاعات تحتاج لأخذ خطوة للأمام في مواجهة تغير المناخ

Lebanon 24
29-11-2023 | 03:46
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