20
o
بيروت
22
o
طرابلس
28
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الموفد الفرنسي جان إيف لودريان يلتقي قائد الجيش العماد جوزيف عون
Lebanon 24
29-11-2023
|
04:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء الموفد الرئاسي الفرنسيّ جان إيف لودريان في عين التينة
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء الموفد الرئاسي الفرنسيّ جان إيف لودريان في عين التينة
29/11/2023 12:46:57
29/11/2023 12:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يلتقي قائد الجيش العماد جوزاف عون في الصرح البطريركي في بكركي
Lebanon 24
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يلتقي قائد الجيش العماد جوزاف عون في الصرح البطريركي في بكركي
29/11/2023 12:46:57
29/11/2023 12:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل فرونتسكا وقائد عمليات في الجيش الفرنسي
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل فرونتسكا وقائد عمليات في الجيش الفرنسي
29/11/2023 12:46:57
29/11/2023 12:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي استقبل السفير الفرنسي والشامي ويلتقي الموفد الاميركي هوكشتاين بعد الظهر في السرايا
Lebanon 24
ميقاتي استقبل السفير الفرنسي والشامي ويلتقي الموفد الاميركي هوكشتاين بعد الظهر في السرايا
29/11/2023 12:46:57
29/11/2023 12:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف لبنان يزّف خبر رفع احتياطه: هل تُوزّع الأموال على المودعين؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يزّف خبر رفع احتياطه: هل تُوزّع الأموال على المودعين؟
06:00 | 2023-11-28
28/11/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوّتها كبيرة... هزّة أرضيّة ضربت بلداً عربيّاً قبل قليل
Lebanon 24
قوّتها كبيرة... هزّة أرضيّة ضربت بلداً عربيّاً قبل قليل
16:47 | 2023-11-28
28/11/2023 04:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتحدّت عن أمرٍ مفاجىء... هكذا قُتِلَ جنودها في غزة!
Lebanon 24
إسرائيل تتحدّت عن أمرٍ مفاجىء... هكذا قُتِلَ جنودها في غزة!
13:29 | 2023-11-28
28/11/2023 01:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميمٌ من وزير التربية إلى المدارس والثانويات والمعاهد... هذه تفاصيله
Lebanon 24
تعميمٌ من وزير التربية إلى المدارس والثانويات والمعاهد... هذه تفاصيله
15:19 | 2023-11-28
28/11/2023 03:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إشتباك مسلّح وإنتشار كثيف للجيش
Lebanon 24
بالفيديو... إشتباك مسلّح وإنتشار كثيف للجيش
16:22 | 2023-11-28
28/11/2023 04:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:43 | 2023-11-29
الرئيس الفلسطيني: لا دولة في غزة ولا دولة دونها (العربية)
05:36 | 2023-11-29
الرئيس الفلسطيني: منظمة التحرير رفضت المشاريع التصفوية للقضية والحلول الجزئية لها (الشرق)
05:31 | 2023-11-29
الرئيس الفلسطيني: قطاع غزة يتعرض لتهديد وجودي واستهداف متعمد ومنهجي للمدنيين (سكاي نيوز عربية)
05:20 | 2023-11-29
رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر: عبور 8691 شخصا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و1258 مصريا من قطاع غزة وتسهيل دخول 421 فلسطينيا عالقا بمصر إلى القطاع (سكاي نيوز عربية)
05:19 | 2023-11-29
لودريان يلتقي وليد وتيمور جنبلاط في قصر الصنوبر إلى طاولة غداء وبعدها يتوجه للقاء الراعي في بكركي عند الرابعة إلا ربعاً ليلتقي جعجع الساعة 5 وفرنجية عند الـ7 (أم تي في)
05:17 | 2023-11-29
رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر: الوصول لهدنة استلزم جهودا تبذلها مصر مع قطر بمساندة أميركية (سكاي نيوز عربية)
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
29/11/2023 12:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
29/11/2023 12:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
29/11/2023 12:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24