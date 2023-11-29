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لودريان خلال لقائه ميقاتي: زيارتي إلى لبنان تهدف إلى تجديد التأكيد على موقف اللجنة الخماسية بدعوة اللبنانيين إلى توحيد الموقف والاسراع في انجاز الانتخابات الرئاسية

Lebanon 24
29-11-2023 | 04:39
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