لودريان خلال لقائه ميقاتي: زيارتي إلى لبنان تهدف إلى تجديد التأكيد على موقف اللجنة الخماسية بدعوة اللبنانيين إلى توحيد الموقف والاسراع في انجاز الانتخابات الرئاسية

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