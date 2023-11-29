Advertisement

أخبار عاجلة

منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع تباطؤ نمو اقتصاد إسرائيل لـ2.3% في 2023 (الشرق)

Lebanon 24
29-11-2023 | 05:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة المالية الهندية: صراع إسرائيل وغزة دليل على التحديات التي تواجه الممر الاقتصادي المدعوم من واشنطن بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (الجزيرة)
lebanon 24
29/11/2023 15:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قلعة راشيا: تطل علينا الذِّكرى الثمانونَ للاستقلال ووطنُنا في مهبِّ عواصفَ عاتية داخليّة وخارجية تتمثَّل في أزْمتيه السياسيةِ والاقتصادية وفي عبءِ النزوحِ الرّازِحِ على صدور مدنِه وقراه وفي العدوانِ الإسرائيلي المتمادي على
lebanon 24
29/11/2023 15:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين واليابان تتفقان على عقد جولة جديدة من الحوار الاقتصادي الرفيع المستوى "في الوقت المناسب" (الشرق)
lebanon 24
29/11/2023 15:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تأكيدا للموقف التاريخي.. البحرين تعلن مغادرة سفير إسرائيل ووقف العلاقات الاقتصادية معها
lebanon 24
29/11/2023 15:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:22 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:02 | 2023-11-29
07:43 | 2023-11-29
07:42 | 2023-11-29
07:38 | 2023-11-29
07:32 | 2023-11-29
07:20 | 2023-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24