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"لبنان 24": جنود العدوّ الإسرائيليّ يُطلقون رشاقات نارية بالأسلحة الرشاشة من موقع العباد في هذه الأثناء

Lebanon 24
29-11-2023 | 05:16
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