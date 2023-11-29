لودريان يلتقي وليد وتيمور جنبلاط في قصر الصنوبر إلى طاولة غداء وبعدها يتوجه للقاء الراعي في بكركي عند الرابعة إلا ربعاً ليلتقي جعجع الساعة 5 وفرنجية عند الـ7 (أم تي في)

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