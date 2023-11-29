رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر: عبور 8691 شخصا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و1258 مصريا من قطاع غزة وتسهيل دخول 421 فلسطينيا عالقا بمصر إلى القطاع (سكاي نيوز عربية)

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