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ميقاتي: نشدد على معالي وزير الاقتصاد بوجوب مراقبة الاسعار ومنع جشع البعض واستغلال ظروف الأحداث ومواسم الأعياد فحماية الناس أولوية عندنا

Lebanon 24
29-11-2023 | 06:07
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