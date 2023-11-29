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أخبار عاجلة
متحدث الحكومة الإسرائيلية: ملتزمون بإعادة كل المحتجزين لدى حماس (العربية)
Lebanon 24
29-11-2023
|
06:10
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