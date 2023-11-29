بو صعب: قمنا بإنجاز في اللجان المشتركة من خلال الموافقة على إقرار القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية ولو أُقرّ في السابق لما كان حال اللبنانيين اليوم كما هو عليه

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