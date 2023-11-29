Advertisement

أخبار عاجلة

بو صعب: قمنا بإنجاز في اللجان المشتركة من خلال الموافقة على إقرار القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية ولو أُقرّ في السابق لما كان حال اللبنانيين اليوم كما هو عليه

Lebanon 24
29-11-2023 | 06:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بدء الجلسة النيابية المشتركة لدرس مشروع قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وعدد من المواضيع الصحية
lebanon 24
29/11/2023 15:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوت لـmtv: في الـ2006 قُصف المطار وكانت هناك 6 طائرات عالقة في لبنان واستطعنا من خلال اتصالات قمنا بها أن يتم التواصل مع الإسرائيليين لإعطائنا هامشاً من الوقت لإجلاء الطائرات ولكن اليوم الوضع مختلف ومتعلّق بالتأمين
lebanon 24
29/11/2023 15:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24
لودريان خلال لقائه ميقاتي: زيارتي إلى لبنان تهدف إلى تجديد التأكيد على موقف اللجنة الخماسية بدعوة اللبنانيين إلى توحيد الموقف والاسراع في انجاز الانتخابات الرئاسية
lebanon 24
29/11/2023 15:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: نتمنى أن يكون هناك أميركيون بين المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال اليومين المقبلين (الحرة)
lebanon 24
29/11/2023 15:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:22 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:14 | 2023-11-29
08:02 | 2023-11-29
07:43 | 2023-11-29
07:42 | 2023-11-29
07:38 | 2023-11-29
07:32 | 2023-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24